Курьезный эпизод произошел во время матча квалификации на ЧМ-2022 между Казахстаном и Францией.

В эпицентре событий оказался форвард действующих чемпионов мира Усман Дембеле. Футболист пошел исполнять угловой, но все пошло не по его плану.

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Дембеле взял разбег, его опорная нога не удержала равновесие, и игрок завалился на газон, отправив мяч за поле неподалеку. К счастью, это уже случилось при счете 2:0 в пользу французов, а один из мячей в свой актив записал именно Усман.

Добавим, что после двух сыгранных туров сборная Франции набрала 4 очка и по крайней мере временно возглавила турнирную таблицу группы D.

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