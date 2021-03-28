Курйозний епізод трапився під час матчу кваліфікації на ЧС-2022 між Казахстаном та Францією.

У епіцентрі подій опинився форвард чинних чемпіонів світу Усман Дембеле. Футболіст пішов виконувати кутовий, але все пішло не за його планом.

Незабитий пенальті Мбаппе та автогол українця у відеоогляді матчу Казахстан – Франція – 0:2

Дембеле узяв розбіг, його опорна нога не втримала рівновагу, й гравець завалився на газон, відправивши м'яч за поле неподалік. На щастя, це вже трапилося за рахунку 2:0 на користь французів, а один із м'ячів у свій актив записав саме Усман.

Додамо, що після двох зіграних турів збірна Франції набрала 4 очки та принаймні тимчасово очолила турнірну таблицю групи D.

Франція обіграла Казахстан з дивовижною статистикою – українець відзначився автоголом, Мбаппе не реалізував пенальті