В лагере Барселоны больше всего хотят избавиться от Усмана Дембеле.

Усман Дембеле отказался от полноценного трансфера из Барселоны, поэтому каталонцы надеются хотя бы отдать форварда в аренду, чтобы снизить расходы на его зарплату, сообщает Diario Sport.

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Источник отмечает два клуба, которые готовы принять француза. Также Усманом интересуются в чемпионате Германии, но на любой из доступных вариантов требуется согласие скандального игрока и его агента.

Наставник Барсы Хави Эрнандес отстранил Дембеле от команды из-за нежелания игрока продлевать контракт на условиях каталонского клуба.

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