Дембеле хочуть орендувати два клуби – до скандального нападника Барселони є інтерес з Бундесліги
У таборі Барселони понад усе хочуть позбутись Усмана Дембеле.
Усман Дембеле відмовився від повноцінного трансферу з Барселони, тому каталонці сподіваються хоча б віддати форварда в оренду, щоб зменшити витрати на його зарплату, повідомляє Diario Sport.
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Джерело зазначає про два клуби, які готові прийняти француза. Також Усманом цікавляться у чемпіонаті Німеччини, але на будь-який з доступних варіантів потрібна згода скандального гравця та його агента.
Наставник Барси Хаві Ернандес відсторонив Дембеле від команди через небажання гравця продовжувати контракт на умовах каталонського клубу.
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