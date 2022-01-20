Усман Дембеле відмовився від повноцінного трансферу з Барселони, тому каталонці сподіваються хоча б віддати форварда в оренду, щоб зменшити витрати на його зарплату, повідомляє Diario Sport.

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Джерело зазначає про два клуби, які готові прийняти француза. Також Усманом цікавляться у чемпіонаті Німеччини, але на будь-який з доступних варіантів потрібна згода скандального гравця та його агента.

Наставник Барси Хаві Ернандес відсторонив Дембеле від команди через небажання гравця продовжувати контракт на умовах каталонського клубу.

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