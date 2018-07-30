Делегат обвинил ФФУ в коррупции и сложил свои полномочия

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек написал заявление на отчисление из состава делегатов Федерации футбола Украины.

Сергей Шебек направил соответствующее письмо главе ФФУ Андрей Павелко и представителям комитетов с просьбой отчислить его из состава делегатов.

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"Прошу исключить меня из списков делегатов ФФУ и больше не считать меня официальным лицом ФФУ, в связи с невозможностью пребывания в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол", – сказано в заявлении.

По информации Sport Arena, главной мотивацией Шебека было совсем не это, а отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ и "губительные" публикаций в СМИ с разбором матчей.

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Фото Sport Arena: