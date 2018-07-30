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Делегат звинуватив ФФУ в корупції та склав свої повноваження

08:40 3530 Читать на русском
Делегат звинуватив ФФУ в корупції та склав свої повноваження
Сергій Шебек / фото: Sport.ua

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек написав заяву на відрахування зі складу делегатів Федерації футболу України.

Сергій Шебек надіслав відповідний лист очільнику ФФУ Андрію Павелку та представникам комітетів з проханням відрахувати його зі складу делегатів.

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"Прошу виключити мене зі списків делегатів ФФУ і більше не вважати мене офіційною особою ФФУ, в зв'язку з неможливістю перебування в федерації, керівництво якої своїми корупційними діями руйнує вітчизняний футбол", сказано в заяві.

За інформацією Sport Arena, головною мотивацією Шебека було зовсім не це, а відсутність серйозних призначень після відходу Сергія Татуляна з посади віце-президента ФФУ і "згубні" публікацій в ЗМІ з розбором матчів.

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Фото Sport Arena:

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