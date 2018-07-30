Делегат звинуватив ФФУ в корупції та склав свої повноваження

Колишній арбітр ФІФА Сергій Шебек написав заяву на відрахування зі складу делегатів Федерації футболу України.

Сергій Шебек надіслав відповідний лист очільнику ФФУ Андрію Павелку та представникам комітетів з проханням відрахувати його зі складу делегатів.

Львів – Динамо: екс-рефері ФІФА вказав на 2 серйозні помилки арбітра

"Прошу виключити мене зі списків делегатів ФФУ і більше не вважати мене офіційною особою ФФУ, в зв'язку з неможливістю перебування в федерації, керівництво якої своїми корупційними діями руйнує вітчизняний футбол", – сказано в заяві.

За інформацією Sport Arena, головною мотивацією Шебека було зовсім не це, а відсутність серйозних призначень після відходу Сергія Татуляна з посади віце-президента ФФУ і "згубні" публікацій в ЗМІ з розбором матчів.

"Пане Холодницький, нічого не соромтесь – беріть свою коханку в чартер ФФУ"

Фото Sport Arena: