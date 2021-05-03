Странное поведение водителя заметили активисты "Варта Голосеево" во время ночного рейда. Они передали информацию патрульным, когда полиция была уже рядом, водитель прямо перед патрульным автомобилем почему-то решил нарушить ПДД.

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед арестован пьяным под домом своей девушк

Полицейские, остановив авто Эбукы, почуяли он футболиста запах алкоголя. Водитель попытался сделать вид, что ничего не понимает, но ему все объяснили на английском. От прохождения теста на состояние опьянения Майк отказался, чем автоматически признал себя виновным. А также получил протокол за отсутствие документов на автомобиль.

Добавим, что в нынешнем сезоне Spectrum Talisman после 6-ти туров занимает восьмую строчку в любительской Высшей лиге Киева. Эбука сыграл один матч, но голами не отличался.

Золоті 80-ті: Динамо забивало йому тричі, перша червона картка в історії Мундіалю і ще 28 фото "старої школи"