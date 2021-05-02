35-летний вингер был задержан полицией за то, что спал пьяным в собственном автомобиле возле дома своей подруги, сообщает The Sun.

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Полицейские обнаружили Иглза в 3:15 ночи, когда он упал на руль своего роскошного Audi и пронзительным сигналом превысил в три раза допустимый уровень шума. Игрок приехал к дому Дженнифер Меткалф – звезды британских сериалов, но не застал девушку дома. Иглз задремал в машине, а потом взволнованные соседи вызвали копов.

В ходе судебного разбирательства прокурор заявил, что атакующий хавбек был пристегнут ремнем безопасности, что вместе с включенным двигателем свидетельствует о намерении Иглза уехать прочь. Помешало такому развитию событий – якобы состояние алкогольного опьянения футболиста.

Правда, адвокат Иглз утверждает, что двигатель работал только для того, чтобы зарядился его смартфон. Сам хавбек настаивает, что не был пьян, так как принял минимум алкоголя.

Отметим, что отношения Иглз с Меткалф начались в октябре прошлого года. Актриса приобрела звездный статус благодаряе игре в мыльной опере Hollyoaks Later. До этого ветеран 8 лет встречался с подругой Меткалф Даниэль Митчинсон.

Напомним, Крис Иглз является продуктом академии Манчестер Юнайтед и дебютировал за "красных дьяволов" на профессиональном уровне еще в сезоне 2003/04. Закрепиться в команде сэра Алекса Фергюсона вингер, однако, не смог. В первой команде манкунианцев он провел лишь 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч – Эвертону в АПЛ.

Также он выступал в аренде за Уотфорд, Шеффилд Уэнсдей и нидерландский Неймеген. Затем в карьере англичанина были Бернли, Болтон, Блэкпул, Чарльтон, Бери, Аккрингтон Стэнли, Порт Вейл, Росс Каунти и Олдхэм. В данный момент Иглз находится в статусе свободного агента.

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Фотографии Дженнифер Меткалф: