Деку возложит всю работу на свои плечи – до этого дня он работал в одной связке с Матеу Алемани.

С закрытием летнего трансферного окна Матеу Алемани покидает пост спортивного директора Барселоны. С середины августа Алемани и Деку работали в тандеме, но теперь испанский специалист уходит и оставляет своего сменщика одного.

Барселона официально назначила нового спортивного директора – легенда заменит создателя нынешнего состава

Как информирует Marca, в среду, 13 сентября, Деку официально будет представлен Барселоной в статусе полноценного спортивного директора клуба. С завтрашнего дня начнётся его сольный этап карьеры.

Сообщается, что во вторник, 12 сентября, Деку впервые принял участие в совете директоров. Первоочередной задачей португальца на посту спортивного директора станет продление контрактов с главным тренером "блаугранас" Хави, а также с игроками – Ламином Ямалом, Алехандро Бальде и Френки де Йонгом.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого