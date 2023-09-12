Деку покладе всю роботу на свої плечі – до цього дня він працював в одній зв'язці з Матеу Алемані.

Із закриттям літнього трансферного вікна Матеу Алемані покидає посаду спортивного директора Барселони. З середини серпня Алемані і Деку працювали в тандемі, але тепер іспанський фахівець йде і лишає свого наступника одного.

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Як інформує Marca, у середу, 13 вересня, Деку офіційно буде представлений Барселоною в статусі повноцінного спортивного директора клубу. Із завтрашнього дня почнеться його сольний етап кар'єри.

Повідомляється, що у вівторок, 12 вересня, Деку вперше взяв участь у раді директорів. Першочерговим завданням португальця на посаді спортивного директора стане продовження контрактів із головним тренером "блаугранас" Хаві, а також із гравцями – Ламіном Ямалом, Алехандро Бальде і Френкі де Йонгом.

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