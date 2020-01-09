Кичак официально вернулся в Олимпик

Бывший голкипер Динамо Артем Кичак во второй раз стал игроком донецкого Олимпика.

Кичак присоединился к Олимпику на правах свободного агента, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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"Во время отпуска со мной связался спортивный директор Олимпика Максим Коваленко и сказал, что Висенте Гомес хотел бы видеть меня в команде. Я очень рад вернуться в команду. Со многими в клубе я знаком.

С нетерпением жду сборов и возобновления чемпионата. Буду выкладываться на тренировках, чтобы принести максимум пользы команде. У Олимпика большие амбиции и мы хотим подняться в таблице как можно выше", – цитирует Кичака пресс-служба Олимпика.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 1,5 года, а голкипер будет выступать под 30-м номером. Добавим, что Кичак уже выступал за Олимпик в сезоне 2017/18, а последним его клубом был венгерский МТК.

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