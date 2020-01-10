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Дегтярьов повернувся в Олімпік – він був найкращим бомбардиром команди у минулому сезоні

16:55 434 Читать на русском
Дегтярьов повернувся в Олімпік – він був найкращим бомбардиром команди у минулому сезоні
Максим Дегтярьов / ФК Олімпік

Нападник Максим Дегтярьов офіційно повернувся в Олімпік після шести місяців виступів за Десну.

Першу частину поточного сезону 26-річний футболіст провів у чернігівській Десні. За команду Олександра Рябоконя він зіграв 14 матчів в УПЛ, забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Про повернення Дегтярьова в Олімпік повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Нагадаємо, що форвард став найкращим бомбардиром Олімпіка у минулому розіграші УПЛ – він забив 8 голів у 29 матчах.

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