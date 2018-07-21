Дегтярев: Почему не подошел Динамо – вопрос к главному тренеру

Новичок Олимпика Максим Дегтярев прокомментировал свой переход в команду, а также вспомнил неудачный просмотр в киевском Динамо.

Напомним, Дегтярев был на просмотре в Динамо, однако до контракта дело не дошло. Сам нападающий не слишком расстроен таким развитием событий.

"Покидал лагерь Динамо с обычными ощущениями. Я прошел полноценный сбор с командой, хорошо подготовился к сезону. Единственное, не сошлось, но это вопрос к тренеру Динамо. Я со многими общался, коллектив там хороший, на сборах меня хорошо приняли.

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После возвращения из Австрии узнал об интересе Олимпика. Мы созвонились с главным тренером и президентом. Договорились встретиться в Киеве, поговорить лично. Долго разговаривать не пришлось, быстро договорились, и я подписал контракт.

Впечатления исключительно положительные. Я знаю Романа Санжара еще с тех времен, когда играл в Донецке за Металлург. Слышал об этом клубе, президенте и тренерском штабе только хорошие отзывы. Здесь и коллектив хороший, приняли меня здорово. Будем теперь работать вместе и достигать высоких целей", – цитирует Дегтярева официальный сайт Олимпика.