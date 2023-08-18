Украинский форвард Роман Яремчук забил три мяча в ворота исландского Акурейри (5:1) в матче 3-го тура квалификации ЛК. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Лига конференций, 3-й тур квалификации

Акурейри – Брюгге – 1:5 (2:10 по итогам двух матчей)

Голы: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75

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Роман Яремчук вышел в старте Брюгге на поединок 3-го тура квалификации Лиги конференций против Акурейри и помог своей команде пройти в следующий раунд. Украинец отыграл 79 минут и за это время успел отметиться хет-триком (впервые за 2,5 года. Последний раз он забивал трижды в феврале 2021 года в чемпионате Бельгии выступая за Гент).

На 57-й минуте наш земляк сумел протолкнуть сферу мимо голкипера в борьбе с защитником. Гол настолько поразил пресс-службу бельгийцев, что они даже переименовали Романа на Игоря (однако оперативно убрали свой фейл).

Вскоре Яремчук воспользовался ошибкой защитника, который отпасовал на голкипера, догнал мяч и переправил его в сетку. А еще через 10 минут он вышел один на один и благодаря рикошету от вратаря довершил разгром исландцев.