Український форвард Роман Яремчук забив три м'ячі у ворота ісландського Акурейрі (5:1) у матчі 3-го туру кваліфікації ЛК. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 3-й тур кваліфікації

Акурейрі – Брюгге – 1:5 (2:10 за підсумком двох матчів)

Голи: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75

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Роман Яремчук вийшов у старті Брюгге на поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги конференцій проти Акурейрі і допоміг своїй команді пройти у наступний раунд. Українець відіграв 79 хвилин і за цей час встиг відзначитись хет-триком (вперше за 2,5 роки. Востаннє він забивав тричі у лютому 2021 року у чемпіонаті Бельгії виступаючи за Гент).

На 57-й хвилині наш земляк зумів проштовхнути сферу повз голкіпера у боротьбі з захисником. Гол настільки вразив прес-службу бельгійців, що вони навіть перейменували Романа на Ігоря (однак оперативно прибрали свій фейл).

За трохи Яремчук скористався помилкою оборонця, який відпасував на голкіпера, наздогнав м'яч і переправив його у сітку. А ще через 10 хвилин він вийшов сам на сам і завдяки рикошету від воротаря довершив розгром ісландців.