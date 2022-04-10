Астерас уступил Ионикосу в рамках 29-го тура чемпионата Греции. Смотрите видео голов и обзор матча.

Греция, 29 тур

Астерас – Ионикос – 2:3

Голы: Риера, 5, Мунафо, 87 – Чигринский, 29, Мантзис, 41, 52

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Дмитрий Чигринский привычно появился в стартовом составе гостей и напрямую повлиял на результат. Наш земляк сравнял счет на 29-й минуте, забив свой первый мяч в составе Ионикоса, к которому присоединился минувшей осенью.

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