Астерас поступився Іонікосу в рамках 29-го туру чемпіонату Греції. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Греція, 29 тур

Астерас – Іонікос – 2:3

Голи: Рієра, 5, Мунафо, 87 – Чигринський, 29, Мантзіс, 41, 52

Евертон – МЮ: Миколенко вражає Англію, стає найкращим і допомагає Ярмоленку – побиття Роналду не тільки ігрове

Дмитро Чигринський звично з'явився у стартовому складі гостей і безпосередньо вплинув на результат. Наш земляк зрівняв рахунок на 29-й хвилині, забивши свій перший м'яч у складі Іонікоса, до якого перейшов минулої осені.

*також відео можна переглянути на YouTube