Дебютний гол Чигринського у відеоогляді матчу Астерас – Іонікос – 2:3
11:13 - Читать на русском
Астерас поступився Іонікосу в рамках 29-го туру чемпіонату Греції. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Греція, 29 тур
Астерас – Іонікос – 2:3
Голи: Рієра, 5, Мунафо, 87 – Чигринський, 29, Мантзіс, 41, 52
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Дмитро Чигринський звично з'явився у стартовому складі гостей і безпосередньо вплинув на результат. Наш земляк зрівняв рахунок на 29-й хвилині, забивши свій перший м'яч у складі Іонікоса, до якого перейшов минулої осені.
*також відео можна переглянути на YouTube
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