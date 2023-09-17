Барселона разгромила Бетис в рамках 5 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

После осечки в стартовом туре Барселона набрала ход и дальше исключительно побеждает. Очередной жертвой каталонцев стал Бетис. Жоау Фелиш провел отличный матч, отличившись первым голом в команде, за которую мечтал выступать. Также забил Канселу, а у Левандовски вообще 1+2.

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Благодаря этой победе Барселона хоть временно сбросила Реал с вершины турнирной таблицы. У мадридцев на одно очко меньше, но свой матч 5-го тура они проведут сегодня.