Барселона розгромила Бетіс в рамках 5-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Після осічки в стартовому турі Барселона набрала хід і надалі виключно перемагає. Черговою жертвою каталонців став Бетіс. Жоау Феліш провів чудовий матч, відзначившись першим голом у команді, за яку мріяв виступати. Також забив Канселу, а в Лєвандовскі взагалі 1+2.

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Завдяки цій перемозі Барселона бодай тимчасово скинула Реал із вершини турнірної таблиці. Мадридці мають на одне очко менше, але свій матч 5-го туру підопічні Карло Анчелотті проведуть сьогодні.