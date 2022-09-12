Ворскла та Олександрія поділили очки у 4 турі УПЛ. Відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Василь Кравець вже на 4-й хвилині міг забити свій дебютний гол за Ворсклу, однак завадила стійка. Олександрія відповіла своїм супермоментом. Бондаренко вдало замкнув подачу з кутового, але поряд Бабогло блокував суперника.

Ворскла розписала нічию з Олександрією – полтавці набрали перше очко, але залишились на дні таблиці УПЛ

Нікому не вдалося забити і по перерві. Кравець курйозним навісом ще раз струснув каркас, а удари Дришлюка і Калітвінцева проблемою для Різника не стали. 0:0 – Віктор Скрипник здобув перше очко на чолі Ворскли, хоча команда й залишається на дні таблиці.