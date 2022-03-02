Питерборо уступил Манчестер Сити (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Горожане" снова поддержали Украину и персонально Александра Зинченко, символически отыгравшего отчетный матч с капитанской повязкой.

Манчестер Сити вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Зинченко в особой роли, очередной жест в поддержку Украины

Неожиданно худшая команда Чемпионшипа целый час смогла защищать ничейный счет. Однако дальше за дело взялся Фил Фоден, который двумя ассистами помог забить Марезу и Грилишу.