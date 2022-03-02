Дебютное капитанство Зинченко в видеообзоре матча Питерборо – Манчестер Сити – 0:2
00:16 - Читати українською
Питерборо уступил Манчестер Сити (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Рияд Марез 61’
Джек Грилиш 67’
61’ Рияд Марез
67’ Джек Грилиш
"Горожане" снова поддержали Украину и персонально Александра Зинченко, символически отыгравшего отчетный матч с капитанской повязкой.
Манчестер Сити вышел в четвертьфинал Кубка Англии – Зинченко в особой роли, очередной жест в поддержку Украины
Неожиданно худшая команда Чемпионшипа целый час смогла защищать ничейный счет. Однако дальше за дело взялся Фил Фоден, который двумя ассистами помог забить Марезу и Грилишу.
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