Пітерборо поступився Манчестер Сіті (0:2) в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Містяни" знову підтримали Україну та персонально Олександра Зінченка, який символічно відіграв звітний матч з капітанською пов'язкою.

Манчестер Сіті вийшов у чвертьфінал Кубка Англії – Зінченко в особливій ролі, черговий жест на підтримку України

Несподівано найгірша команда Чемпіоншипу цілу годину спромоглася обороняти нічийний рахунок. Однак далі за справу взявся Філ Фоден, який двома асистами допоміг забити Марезу та Грілішу.