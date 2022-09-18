Шотландия, 7-й тур

Хиберниан – Абердин – 3:1

Голы: Бойл, 45+1 (п), Кэмпбелл, 63, 73 – Дюк, 4

Удаление: Скейлс, 44 (Абердин, вторая желтая карточка)

Кухаревич феерично дебютировал в Шотландии – ассист в матче за 6 очков, один из лучших по оценкам, фаны поражены

Форвард молодежной сборной Украины Николай Кухаревич наконец-то уладил все вопросы с документами и смог дебютировать за Хиберниан в чемпионате Шотландии. Он сразу же попал в заявку своей новой команды и вышел в старте.

21-летний нападающий провел на поле 86 минут и стал одним из лучших в составе эдинбуржцев. На 73-й минуте украинец приложился к третьему голу, который снял все вопросы относительно победителя. Николай, находясь в штрафной, откликнулся на навесную передачу, на миг опередил защитника и головой сбросил на ход Кэмпбеллу, и тот успел протолкнуть мяч в сетку мимо голкипера.

Победа позволила Хиберниану набрать 11 очков и подняться на четвертое место чемпионата Шотландии.

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* ассист Кухаревича на 4:17