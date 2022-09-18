Дебютно-переможний асист Кухаревича у відеоогляді матчу Хіберніан – Абердін – 3:1
Український нападник французького Труа Микола Кухаревич, який на правах оренди виступає за Хіберніан, вдало стартував у чемпіонаті Шотландії.
Шотландія, 7-й тур
Хіберніан – Абердін – 3:1
Голи: Бойл, 45+1 (п), Кемпбелл, 63, 73 – Дюк, 4
Вилучення: Скейлс, 44 (Абердін, друга жовта картка)
Кухаревич феєрично дебютував у Шотландії – асист в матчі за 6 очок, один з найкращих за оцінками, фани вражені
Форвард молодіжної збірної України Микола Кухаревич нарешті залагодив усі питання з документами і зміг дебютувати за Хіберніан у чемпіонаті Шотландії. Він одразу ж потрапив до заявки своєї нової команди і вийшов у старті.
21-річний нападник провів на полі 86 хвилин і став одним з найкращих у складі единбуржців. На 73-й хвилині українець доклався до третього гола, який зняв всі питання щодо переможця. Микола, перебуваючи у штрафному майданчику, відгукнувся на навісну передачу, на мить випередив захисника і головою скинув на хід Кемпбелу, який встиг проштовхнути м'яч у сітку повз голкіпера.
Перемога дозволила Хіберніану набрати 11 очок і піднятись на четверту сходинку чемпіонату Шотландії.
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* асист Кухаревича на 4:17