Статистический портал SofaScore объявил одиннадцатку лучших игроков по итогам текущей недели третьего по силе еврокубка.

Украинский защитник Зари Роман Вантух попал в команду недели по итогам 2-го тура Лиги конференций по версии SofaScore.

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25-летний защитник помог луганчанам удержать непростую победу над исландским Брейдабликом (1:0), и был признан лучшим игроком матча. Портал оценил его игру в 8 баллов.

В общем, символическая сборная тура имеет следующий вид:

Вратарь: Марко Марич (Зрински).

Защитники: Роман Вантух (Заря), Клеман Лангле (Астон Вилла), Кенан Байрич (Слован), Даниэль Муньйос (Генк).

Полузащитники: Брайан Хейнен (Генк), Жульен Де Сарт (Гент), Бенджамин Нюгрен (Норшелланн).

Нападающие: Тарик Тиссаудали (Гент), Венсан Абубакар (Бешикташ), Джошуа Кинг (Фенербахче).

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