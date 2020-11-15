"Оранжевые" шокировали балканцев двумя голами в стартовые 15 минут. Удивил и неожиданный бомбардир – дубль оформил Джорджиньо Вейналдум.

Казахстан наказал сборную Албании голом с центра поля – "регбийное" безумие в Лиге наций

Сначала хавбека Ливерпуля на ударную позицию вывел Думфрис, а затем он замкнул дальнюю штангу после попытки забить головой в исполнении Бергейса. А на старте второго тайма счет до разгромного довел Мемфис Депай – лидер Лиона спокойно забил в пустые ворота после очередного прострела Думфриса. Боснийцев хватило лишь на один ответный мяч: Вища на 68-й минуте от линии поля направил сферу во вратарскую, а там самым расторопным оказался Смаил Превляк.

Вейналдум и Депай принесли Нидерландам первую победу под руководством де Бура – Босния вылетела из элиты Лиги наций