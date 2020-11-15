"Помаранчеві" шокували балканців двома голами в стартові 15 хвилин. Здивував і несподіваний бомбардир – дубль оформив Джорджініо Вейналдум.

Казахстан покарав збірну Албанії голом із центра поля – "регбійне" божевілля у Лізі націй

Спочатку хавбека Ліверпуля на ударну позицію вивів Думфріс, а потім він замкнув дальню стійку після спроби забити головою у виконанні Бергейса. А на старті другого тайму рахунок до розгромного довів Мемфіс Депай – лідер Ліона спокійно забив у порожні ворота після чергового прострілу Думфріса. Боснійців вистачило лише на один м'яч у відповідь: Віща на 68-й хвилині від лінії поля спрямував сферу до воротарського майданчика, а там найспритнішим виявився Смаіл Превляк.

Вейналдум і Депай принесли Нідерландам першу перемогу під керівництвом де Бура – Боснія вилетіла з еліти Ліги націй