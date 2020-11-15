Нидерланды подходили к поединку против Боснии и Герцеговины с 5-матчевой безвыигрышной серией. Сегодня "оранье" согнали злость, показав отличный футбол. Уже в дебюте встречи дубль Вейналдума подарил хозяевам комфортное преимущество в счете. Голы получились очень похожими: перевод от Депая на правый край, прострел вдоль ворот и точный удар капитана в пустую сетку.

Северная Македония после выхода на Украину переиграла Эстонию – эффектный ассист Эльмаса и сейвы голкипера Арсенала

Депай и Вейналдум просто уничтожали соперника – боснийцы не выдержали и начали калечить Мемфиса. Кроме них, выделялся Бергейс. Арбитры отобрали у вингера ассист на Люка де Йонга, увидев несуществующий офсайд. Депай продолжил феерить и сделал счет разгромным.

Во втором тайме боснийцы добавили. Пьянич и Вишча создали несколько хороших моментов, один из которых завершился голом, а еще один – острым ударом. Впрочем, до финального свистка ничего не изменилось. Нидерланды довели матч до победы, набрали 8 очков и вышли на временное первое место. Франк де Бур одержал первую победу во главе соперников сборной Украины по Евро-2020.

Босния и Герцеговина с двумя пунктами осталась последней в квартете. Нет даже теоретических шансов подняться выше – Пьянич и Ко вылетают из дивизиона А Лиги наций.

Какое место займет сборная Украины на групповом этапе Евро-2020?