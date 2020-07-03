Дебютант сборной Украины вспомнил курьезный случай во время вызова в первую команду

Нападающий Олимпика Денис Баланюк вспомнил вызов в сборную Украины в 2016 году.

"Многие говорили, что я "поймал звезду", а я наоборот испуганный ходил. Я приехал в сборную и сижу в комнате, мне страшно выйти. Как-то не по себе, не знаю, с кем заговорить.

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Со мной был Тёма Довбик. Нам выдавали экипировку. Когда мы должны были идти на обед, он взял два левых кроссовка. Просил, чтобы я пошел и взял правый. Столь большое давление, что два левых кроссовка взял. Такие смешные ситуации были.

А говорили, "поймал звезду". Приезжаю в сборную – на тренировках все получается. Приезжаю в Днепр, то не получилось, где-то напихали, доверие потеряли, еще немного прижали – и ты уже не уверен в себе. В сборную – получается, в Днепр – не получается", – рассказал Баланюк в программе Трендец.

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