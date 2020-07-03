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Дебютант збірної України пригадав курйозний випадок під час виклику до першої команди

3 липня 09:20 - Читать на русском
Дебютант збірної України пригадав курйозний випадок під час виклику до першої команди
Денис Баланюк / фото з відкритих джерел

Нападник Олімпіка Денис Баланюк пригадав виклик до збірної України у 2016 році.

"Багато говорили, що я "впіймав зірку", а я навпаки переляканий ходив. Я приїхав до збірної і сиджу в кімнаті, мені страшно вийти. Якось не по собі, не знаю, з ким заговорити.

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Зі мною був Тьома Довбик. Нам видавали екіпірування. Коли ми повинні були йти на обід, він взяв два лівих кросівка. Просив, щоб я пішов і взяв правий. Настільки великий тиск, що два лівих кросівка взяв. Такі смішні ситуації були.

А говорили, "впіймав зірку". Приїжджаю в збірну – на тренуваннях все виходить. Приїжджаю в Дніпро, щось не вийшло, десь напхали, довіру втратили, ще трохи притиснули – і ти вже не впевнений в собі. До збірної – виходить, в Дніпро – не виходить", – розповів Баланюк в програмі Трендець.

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Теги
Збірна України Денис Денис Баланюк Артем Артем Довбик Україна Україна
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