Сборная Украины против топ-соперников в Лиге наций – известны города-хозяева всех домашних поединков команды Шевченко

УАФ утвердила города, которые будут принимать поединки Лиги наций с участием национальной команды Украины.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала список мест проведения домашних матчей сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/2021.

Лига наций: УЕФА сменил расписание поединков для сборной Украины

03.09 Украина – Швейцария. Львов. Арена Львов. 21:45

10.10 Украина – Германия. Киев. НСК Олимпийский. 21:45

13.10 Украина – Испания. Киев. НСК Олимпийский. 21:45

Для всех поединков резервным стадионом был избран харьковский ОСК Металлист. Напомним, в прошлом розыгрыше ЛН подопечные Андрея Шевченка заняли первое место в своей группе и повисилисьу классе.

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