Сборная Украины против топ-соперников в Лиге наций – известны города-хозяева всех домашних поединков команды Шевченко

УАФ утвердила города, которые будут принимать поединки Лиги наций с участием национальной команды Украины.
УАФ на своем официальном сайте опубликовала список мест проведения домашних матчей сборной Украины в группе А4 Лиги наций-2020/2021.
Лига наций: УЕФА сменил расписание поединков для сборной Украины
03.09 Украина – Швейцария. Львов. Арена Львов. 21:45
10.10 Украина – Германия. Киев. НСК Олимпийский. 21:45
13.10 Украина – Испания. Киев. НСК Олимпийский. 21:45
Для всех поединков резервным стадионом был избран харьковский ОСК Металлист. Напомним, в прошлом розыгрыше ЛН подопечные Андрея Шевченка заняли первое место в своей группе и повисилисьу классе.
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