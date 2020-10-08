Форвард Сассуоло Франческо Капуто оригінально прокоментував свій дебютний м'яч за Італію у спарингу проти Молдови (6:0).

"Я буду радий заплатити за пиво для всіх (Капуто натякнув на своє фірмове святкування голів – прим. Футбол 24).

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Можу сказати, що дебют і відразу гол в збірній Італії після такої довгої подорожі – це максимум, про що я міг попросити. Тепер я просто хочу продовжувати" – наводить слова Капуто Football Italia.

Додамо, що форвард Сассуоло увійшов в історію як найстарший автор дебютного гола за збірну Італії. Франческо вразив ворота Молдови у віці 33 років та 160 днів.

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