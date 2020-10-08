Спарринг Португалии и Испании стал приятной встречей давних партнеров по Реалу – Криштиану Роналду и Серхио Рамоса.

Капитаны пиренейских сборных тепло пообщались после матча, а потом сделали совместное фото в раздевалке.

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Отношения Рамоса и Роналду далеко не всегда были такими гладкими, сообщает Marca. Игроки вообще не общались после перехода португальца из Реала в Ювентус 2 года назад. Роналду позволил себе несколько резких реплик в адрес "сливочных", что очень не понравилось центрбеку. Похоже, все разногласия позади, и легенды снова рады видеть друг друга.

Роналду подписал футболку Рамоса теплыми словами "Со всей любовью для моего друга Серхио". "И мы все еще здесь ... и большее еще впереди. Рад видеть вас, друзья", – отписал испанец в Instagram. К общему фото присоединился еще один знаковый экс-игрок Реала – Пепе.

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