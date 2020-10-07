Товарищеские матчи

Швейцария – Хорватия – 1:2

Голы: Гавранович, 31 – Брекало, 42, Пашалич, 67

Польша – Финляндия – 5:1

Голы: Гросицки, 9, 18, 38, Пйонтек, 53, Милик, 87 – Нисканен, 68

Италия – Молдова – 6:0

Голы: Кристанте, 16, Капуто, 23, Эль-Шаарави, 30, 45+1, Посмак, 39 (авт), Берарди, 72

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Действующие вице-чемпионы мира не без проблем одолели соперника сборной Украины в Лиге наций – Швейцарию. Именно хозяева открыли счет в середине первого тайма, но еще до перерыва "клетчатые" восстановили равновесие. Победный гол в свой актив записал одноклубник нашего Руслана Малиновского в Аталанте Марио Пашалич.

Польша без ряда лидеров разобралась с Финляндией. Еще до перерыва Камил Гросицки оформил хет-трик, а во второй половине по голу добавили Пйонтек и Милик, на что финны ответили лишь голом Нисканена. Динамовец Томаш Кендзера всю игру провел на скамейке запасных.

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Роберто Манчини продолжает коллекционировать достижения во главе сборной Италии. На этот раз пострадала Молдова, получившая 5 мячей еще до перерыва. "Скуадра адзурра" сделала такое третий раз в своей истории после матча с Египтом в 1928-м и с Мальтой в 1987 году. Франческо Капуто стал 56 игроком, которому Манчини давал игровое время во время своей работы в сборной. Нападающий Сассуоло отметил дебют голом.

Также отметим, что у главного тренера Апеннинской команды теперь 15 побед в 22-х матчах. Ни один тренер никогда не достигал таких результатов во главе сборной Италии.