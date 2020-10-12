"Проигрывать всегда неприятно. Однако мы понимаем, с какими командами с недавних пор встречается сборная Украины. Для нас это бесценный опыт. Андрей Николаевич сказал, что по характеру игры, желанием, самоотдачей и выполнение тренерских установок, мы выглядели намного лучше, чем в поединке с французами.

Скауты Милана просматривали Миколенко на матчах против Франции и Германии, – Calciomercato

Надежда есть всегда, особенно, если это минимальное отставание в счете. Мяч, забитый Русланом Малиновским добавил нам уверенности. Команда пыталась создавать моменты. И пусть они не были 100-процентными, мы сражались с максимальной отдачей до финального свистка.

В принципе, особых установок в индивидуальном порядке не было. Важно было правильно перестраиваться при командных действий. Соперник играл в три центральных защитника, поэтому нужно было правильно встречать фланговых игроков, чтобы было как можно меньше проблем в обороне. И, конечно, нужно было не забывать помогать партнерам в атаке.

Понимание того, с какими соперниками встречается сборная Украины в Лиге наций, только добавляет мотивации коллектива. В этом турнире это дебют сборной Украины среди подобных монстров, поэтому закрепиться в такой компании, думаю, было бы неплохим результатом для нашей команды. В соперничестве с такими оппонентами мы будем только прогрессировать", – поделился Соболь в интервью Команда№1.

Отметим, что сборная Украины занимает третье место в группе A4, имея три очка в активе. Испания возглавляет группу из 7 пунктов, а Германия с 5 зачетными баллами расположилась на второй строчке.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського