"Програвати завжди неприємно. Проте ми розуміємо, з якими командами з недавніх пір зустрічається збірна України. Для нас це неоціненний досвід. Андрій Миколайович сказав, що за характером гри, бажанням, самовіддачею і виконання тренерських настанов, ми виглядали набагато краще, ніж у поєдинку з французами.

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Надія є завжди, особливо, якщо це мінімальне відставання в рахунку. М'яч, забитий Русланом Малиновським надав нам впевненості. Команда намагалася створювати моменти. І нехай вони не були 100-відсотковими, ми билися з максимальною віддачею до фінального свистка.

В принципі, особливих настанов в індивідуальному порядку не було. Важливо було правильно перебудовуватися під час командних дій. Суперник грав у три центральні захисники, тому потрібно було правильно зустрічати флангових гравців, щоб було якомога менше проблем в обороні. І, звичайно, потрібно було не забувати допомагати партнерам в атаці.

Розуміння того, з якими суперниками зустрічається збірна України в Лізі націй, тільки додає мотивації колективу. У цьому турнірі це дебют збірної України серед подібних монстрів, тому закріпитися в такій компанії, думаю, було б непоганим результатом для нашої команди. У суперництві з такими опонентами ми будемо тільки прогресувати", – поділився соболь в інтерв'ю Команда№1.

Зазначимо, що збірна України посідає третє місце у групі A4, маючи три очки в активі. Іспанія очолює групу з 7 пунктами, а Німеччина з 5 заліковими балами розташувалась на другій сходинці.

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