СПАЛ на официальных ресурсах объявил о назначении 39-летнего специалиста главным тренером первой команды. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

Сампаоли во второй раз официально возглавил Севилью

Ранее была информация, что Де Росси мог возглавить Палермо или Беневенто, но переговоры были безуспешными. Тренерский опыт Даниэле невелик – всего несколько месяцев он входил в тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини.

СПАЛ не слишком удачно начал сезон Серии В, из-за чего расположился в трех пунктах от зоны вылета. Дебют специалиста состоится в субботу, 15 октября, в матче против Читтаделлы. В Кубке Италии "бело-голубые" встретятся с Дженоа, победитель дуэли выйдет на Рому, легендой которой является Де Росси.

Римська авантюра тренера з англійської трясовини: інтриги в темних коридорах, 7000 фунтів і 16-річний перекладач