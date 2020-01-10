Де Пена рассказал, почему Динамо решило продлить с ним контракт

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена прокомментировал продление контракта с "бело-синими".

"Если клуб продлил со мной контракт, это значит, что я справляюсь со своими обязанностями. В каждом матче я пытался забивать и отдавать голевые передачи, помогая команде выигрывать.

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Я всегда мечтаю о большем. Конечно, я и подумать не мог, что меня объявят игроком года в первом же сезоне выступлений за Динамо. Так что, я очень этому рад. Когда ты начинаешь играть, то находишь уверенность. Чувствуешь себя важным игроком команды.

Наши болельщики очень помогали мне в прошлом году, много писали, поддерживали, я очень счастлив, что у нас сложились такие прекрасные отношения с ними. Моя цель – продолжать играть как можно больше и пытаться помочь своей команде", – поделился Де Пена в комментарии Фраза.

Напомним, Де Пена продлил соглашение с Динамо до конца 2021 года. Добавим, что уругваец провел за киевлян 24 матча в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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