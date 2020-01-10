Де Пена розповів, чому Динамо вирішило продовжити з ним контракт

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена прокоментував продовження контракту з "біло-синіми".

"Якщо клуб продовжив зі мною контракт, це означає, що я справляюся зі своїми обов'язками. В кожному матчі я намагався забивати і віддавати гольові передачі, допомагаючи команді вигравати.

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Я завжди мрію про щось більше. Звичайно, я й подумати не міг, що мене оголосять гравцем року в першому ж сезоні виступів за Динамо. Так що, я дуже цьому радий. Коли ти починаєш грати, то знаходиш впевненість. Відчуваєш себе важливим гравцем команди.

Наші вболівальники дуже допомагали мені в минулому році, багато писали, підтримували, я дуже щасливий, що у нас склалися такі прекрасні відносини з ними. Моя мета – продовжувати грати якомога більше і намагатися допомогти своїй команді", – поділився Де Пена в коментарі Фраза.

Нагадаємо, Де Пена продовжив угоду з Динамо до кінця 2021 року. Додамо, що уругваєць провів за киян 24 матчі в поточному сезоні, відзначившись 5 голами та 4 асистами.

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