Звезда Динамо Карлос Де Пена чуть ли не впервые высказался относительно своего будущего в столичном украинском гранде.

"Информации много, но я бы пока не хотел об этом говорить. Сейчас трудно спрогнозировать, что будет в будущем.

Де Пена отказался продлевать контракт с Динамо, – источник

Сейчас я – в Динамо, живу каждым днем. Для меня лучше, когда все внимание сконцентрировано на следующем матче. А будущее предсказать сложно", – заявил Де Пена в комментарии Sport Arena.

Медиа утверждали, что Карлос отказался продлевать контракт с киевлянами и заинтересовал клубы из-за океана: Даллас, Тигрес, Коринтианс и другие. Также хавбек якобы находился на радарах коллективов Серии А и АПЛ.

Соглашение уругвайца с Динамо истекает в конце 2021 года. В прошлом сезоне он провел 33 поединка на клубном уровне, записав в свой актив 7 голов и 6 ассистов.

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