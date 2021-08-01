Зірка Динамо Карлос Де Пена чи не вперше висловився щодо свого майбутнього у столичному українському гранді.

"Інформації багато, але я б поки не хотів про це говорити. Зараз важко спрогнозувати, що буде в майбутньому.

Де Пена відмовився продовжувати контракт з Динамо, – джерело

Зараз я – в Динамо, живу кожним днем. Для мене краще, коли вся увага сконцентрована на наступному матчі. А майбутнє передбачити складно", – заявив Де Пена в коментарі Sport Arena.

Медіа стверджували, що Карлос відмовився продовжувати контракт з киянами та зацікавив клуби з-за океану: Даллас, Тігрес, Корінтіанс й інші. Також хавбек нібито перебував на радарах колективів Серії А та АПЛ.

Угода уругвайця з Динамо завершується наприкінці 2021 року. У минулому сезоні він провів 33 поєдинки на клубному рівні, записавши до свого активу 7 голів та 6 асистів.

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