Динамо в составе 21 футболиста отправилось на матч против Агробизнеса в Тернополь. Места в заявке не нашлось Карлосу Де Пене и Томашу Кендзёре.

Агробизнес – Динамо: Луческу определился с заявкой на полуфинал Кубка Украины

По информации Football Hub, в обоих легионеров "бело-синих" микротравмы. Именно поэтому тренерский штаб решил их поберечь. Сообщается, что и Де Пена, и Кендзёра сразу будут готовиться к поединку с Ингульцом, в котором киевляне смогут досрочно оформить чемпионство УПЛ.

Заметим, противостояние Агробизнеса с Динамо за выход в финал Кубка Украины состоится уже завтра, 21 апреля. Начало дуэли – в 16:00. На предварительной стадии киевляне одолели Колос, а "земледельцы" сенсационно выбили Шахтер.

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