Динамо у складі 21 футболіста вирушило на матч проти Агробізнеса у Тернопіль. Місця у заявці не знайшлось Карлосу Де Пені та Томашу Кендзьорі.

Агробізнес – Динамо: Луческу визначився із заявкою на півфінал Кубка України

За інформацією Football Hub, в обох легіонерів "біло-синіх" мікротравми. Саме тому тренерський штаб вирішив їх поберегти. Повідомляється, що і Де Пена, і Кендзьора одразу готуватимуться до поєдинку з Інгульцем, у якому кияни зможуть достроково оформити чемпіонство УПЛ.

Зауважимо, протистояння Агробізнеса з Динамо за вихід у фіналу Кубка України відбудеться вже завтра, 21 квітня. Початок дуелі – о 16:00. На попередній стадії кияни здолали Колос, а "хлібороби" сенсаційно вибили Шахтар.

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