Агробизнес

Наставник "бело-синих" Мирча Луческу объявил список игроков, которые могут сыграть в грядущем поединке против Агробизнеса.

Динамо отправилось в Тернополь на противостояние 1/2 финала Кубка Украины. Тренерский штаб будет рассчитывать на 21 игрока, информирует официальный сайт клуба.

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Полный список выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Сидклей, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин, Жерсон Родригес.

Заметим, противостояние Агробизнеса с Динамо за выход в финал Кубка Украины состоится уже завтра, 21 апреля. Начало дуэли – в 16:00. На предварительной стадии киевляне одолели Колос, а "земледельцы" сенсационно выбили Шахтер.

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