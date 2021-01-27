Полузащитники Динамо Миккел Дуэлунд и Карлос Де Пена решили задержаться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Легионеры Динамо не теряли зря времени и начали покорять Персидский залив на гидроциклах, похваставшись в Instagram.

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Не менее активно Де Пена и Дуэлунд провели время на суше, объездив местную пустыню на квадроциклах.

К слову, во время первых тренировочных сборов в ОАЭ киевляне провели только три спарринга – проиграли Легии (0:2), победили солигорский Шахтер (2:0) и сыграли вничью со сборной Иордании (0:0).

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