Півзахисники Динамо Міккел Дуелунд та Карлос Де Пена вирішили затриматись в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Дуелунд та Де Пена / Instagram

Легіонери Динамо не втрачали дарма часу та почали підкорювати Перську затоку на гідроциклах, похизувавшись в Instagram.

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Не менш активно Де Пена та Дуелунд провели час на суходолі, об'їздивши місцеву пустелю на квадроциклах.

До слова, під час перших тренувальних зборів в ОАЕ кияни провели лише три спаринги – програли Легії (0:2), перемогли солігорський Шахтар (2:0) та зіграли внічию зі збірною Йорданії (0:0).

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