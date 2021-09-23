Уругвайский легионер Динамо Карлос Де Пена напомнил "горнякам", что в Украине есть трофеи, которые стоят гораздо больше, чем Суперкубок.

"Мы проиграли битву, но год длинный. Не забывайте, кто последний чемпион Украины. Уважение", – написал Де Пена на своей странице в социальной сети Instagram.

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В прошлом году Динамо выиграло в Украине все турниры. Вчера "бело-синие" потерпели сокрушительное поражение от "горняков" (0:3) в Суперкубке Украины.

Уже 3 октября киевляне смогу взять реванш у "оранжево-черных" – команды встретятся на НСК Олимпийский в рамках 10-го тура УПЛ.

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