Де Пена – гравцям Шахтаря після матчу за Суперкубок: Не забувайте, хто останній чемпіон України
Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена нагадав "гірникам", що в Україні є трофеї, які важать набагато більше, аніж Суперкубок.
"Ми програли битву, але рік довгий. Не забувайте, хто останній чемпіон України. Повага", – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
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Нагадаємо, минулого року Динамо виграло в Україні всі турніри. Вчора "біло-сині" зазнали нищівної поразки від "гірників" (0:3) у Суперкубку України.
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