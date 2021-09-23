Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена нагадав "гірникам", що в Україні є трофеї, які важать набагато більше, аніж Суперкубок.

"Ми програли битву, але рік довгий. Не забувайте, хто останній чемпіон України. Повага", – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, минулого року Динамо виграло в Україні всі турніри. Вчора "біло-сині" зазнали нищівної поразки від "гірників" (0:3) у Суперкубку України.

Вже 3-го жовтня кияни зможу взяти реванш у "помаранчево-чорних" – команди зустрінуться на НСК Олімпійський в рамках 10-го туру УПЛ.

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