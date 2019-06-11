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Де Лигт разочарован предложением Барселоны – ПСЖ приблизился к подписанию таланта

22:05 42 Читати українською
Де Лигт разочарован предложением Барселоны – ПСЖ приблизился к подписанию таланта
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Капитан амстердамского Аякса Маттейс Де Лигт продолжает колебаться относительно своего будущего. На центрбэка претендуют ведущие клубы Европы.

Нидерландца не убедило предложение контракта от Барселоны и он может оказаться в Пари Сен-Жермен, сообщает AS.

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Де Лигт разочарован финансовыми условиями, предложенными "блаугранас" (7,5 млн евро в год), а также отсутствием гарантий игрового времени. Теперь фаворитом в борьбе за 19-летнего защитника выглядит французский гранд. Парижане готовы предложить Де Лигту вдвое большую зарплату.

Кроме того, таланту Аякса на Парк де Пренс будет легче стать безоговорочным игроком основы. Лишний козырь у ПСЖ появился после возвращения Леонардо на должность спортивного директора. Бразилец имеет прекрасные отношения с агентом Де Лигта Мино Райолой, что позволит легко провести переговоры.

В сезоне 2018/19 Маттейс Де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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