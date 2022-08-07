Милан продолжает готовиться к старту нового сезона, который для команды начнется 13 августа матчем против Удинезе.

Товарищеский матч

Милан – Перголеттезе – 7:1

Голы: Де Кетеларе (хет-трик), Лазетич (дубль), Побега, Адли

Вчера "россонери" играли с Виченцой, а сегодня Стефано Пиоли организовал экзамен для футболистов, которые имели меньше игровой практики. Соперником снова была команда Серии С, а Милан снова одержал победу с огромным счетом. Игра прошла за закрытыми дверями на тренировочной базе чемпионов Италии.

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Свои первые голы в красно-черной футболке забил Шарле Де Кетеларе. Также отличились другие новички: Ясин Адли, купленный еще прошлым летом, вернувшийся в родной клуб Томмазо Побега и Марко Лазетич. Серб перебрался в Милан еще зимой, но выступал за молодежную команду.